marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • NOMS I EMPREMTES
    • 21 de febrer de 2026
    DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
    0 comentaris

    EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA

    Des de l’any 2000 el 21 de febrer se celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna, una iniciativa de la UNESCO per posar en valor la importància de la diversitat cultural i lingüística per a les societats sostenibles. En aquest sentit, aquesta institució treballa per preservar les diferències de cultures i llengües que fomenten la tolerància i el respecte dels altres.

    La diversitat lingüística, com més va, més amenaçada està: cada dues setmanes, com a mitjana, una llengua desapareix, emportant-se amb la seva desaparició tot un patrimoni cultural i intel·lectual. I encara més: el 40% de la població mundial no té accés a una educació en una llengua que parli o entengui.

    Enguany, en aquest Dia Internacional de la Llengua Materna, la UNESCO vol destacar el paper de les i dels joves en la construcció del futur de l’educació multilingüe en evidenciar que la llengua és molt més que un mitjà de comunicació: és fonamental per a la identitat, l’aprenentatge, el benestar i la participació a la vida social.

