EN EL DIA DE LES ALTES CAPACITATS

Avui (que Albert Einstein faria 146 anys) és el Dia Mundial del Nombre Pi (el 3,1416), xifra capital en les matemàtiques, però també ho és de les Altes Capacitats, que inclou aquelles personen que presenten unes característiques cognitives diferents de la resta de la població. El seu potencial intel·lectual i la seva capacitat per a l’aprenentatge és molt superior al de la majoria i per això són persones que reclamen mesures educatives diferenciades per tal que el seu desenvolupament cognitiu i emocional sigui satisfactori, sobretot en la seva etapa escolar.

Els infants que presenten altes capacitats, entre moltes altres característiques, són infinitament curiosos, interessats per temes abstractes, però també són hipersensibles, intensos emocionalment i propensos a la frustració, raó per la qual requereixen d’atenció precisa per millorar el seu aprenentatge. De la mateixa manera, cal formar el professorat perquè aquest suport es faci amb totes les garanties d’efectivitat per evitar-ne el rebuig o la marginació.