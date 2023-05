EN EL CENTENARI DE JAUME VIDAL ALCOVER

Avui fa cent anys que va néixer Jaume Vidal Alcover. Adia edicions, de la Calonge mallorquina, s’ha cuidat prou, sortosament, d’atendre aquesta dada i en presenta la seva obra poètica, 1952-1991. Celebrem aquesta edició llegint i rellegint un poeta gens menor, tan inquiet com incòmode polemista, la poesia del qual va de la coneguda per poesia realista a la social i influïda per la generació espanyola del 27, en especial de Rafael Alberti i César Vallejo. Tanmateix, com deixà dit a “Plomes catalanes d’avui”, Barcelona: El Mallorca, 1982, “la veu de l’home és múltiple i jo no em veig en la necessitat de renunciar a cap dels seus registres, ni en tenc cap ganes”.