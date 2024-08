EN EL CENTENARI DE CLIMENT GARAU

Climent Garau i Arbona va néixer al far de la Riba del Port de Palma el 25 d’octubre de 1924; farà, per tant, cent anys, una efemèride que hauríem d’atendre molt degudament tots aquells i aquelles -entitats incloses- que l’acompanyàrem en el seu activisme sociocultural, que férem part de les seves causes i que rebérem infinites ambostes de la seva extrema generositat.

El 1970 va ser elegit president de l’Obra Cultural Balear, que deixà el 1976 per impulsar la creació de diferents formacions polítiques amb molt poca fortuna, si va a dir ver. El 1983 va ser un dels impulsors del Grup Blanquerna, font emanadora de debats i reflexions sobre el nacionalisme a les Illes Balears adreçada als joves.

Abans, el juny de 1952, Climent Garau posava el seu nom a la farmàcia de Bunyola i del seu taulell estant pogué prendre el pols a la problemàtica social d’aquesta vila. Fruit d’aquest interès i per tal d’ajudar a pal·liar les fortes necessitats d’aleshores, impulsà, entre d’altes iniciatives, la “Germandat Obrera” que aconseguí moltes millores per als treballadors i les famílies més necessitades.

Casa seva de Bunyola, Son Pastor, esdevingué fins que ell morí, el 30 d’agost de 2015, el punt de trobada de tota la inquietud mallorquina al voltant de la política, la cultura o l’espiritualitat, àmbits als quals Climent Garau dedicà tots els seus esforços i potències sense demanar-ne mai res a canvi.

La veu de Climent Garau segueix sent molt valuosa si es vol estudiar amb rigor l’activisme cívic, social, cultural i polític dels darrers seixanta anys a Mallorca, una veu que farem bé d’amplificar en el seu centenari.