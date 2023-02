ELS SECRETS DELS CARRERS VELLS

No, no ho és gens, soberg, el silenci nocturn dels carrers vells que ho han viscut tot i tot ho callen per respecte i per juguera. És ben segur que en deixen penyores, de les històries infinites que poden testimoniar tot esperant que algú en trobi qualcuna i a partir d’ella en faci el romanç que reclamen i ells, els carrers, esperen sense cansar-se. I són aquests secrets que mai no desvetllaran, els tresors sense cofre que custodien i que mai no diran on es troben el que els converteix en pell previsora , en cau segur perquè la quietud que procuren amoroseixen les ombres. El joc està servit: anar de fanal a fanal per sentir-te un matís nou a qualsevol sentit sense fer-ho avinent, sense dir-ho, acompanyant el silenci i la mica d’aire que li fa companyia.