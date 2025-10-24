ELS RECORDS I EL SEU DOMINI

Damunt els records no hi tenim domini. No coneixem els mecanismes que fan possible que un instant, un detall, un gest, fins i tot una seqüència es converteixin en memòria. La intensitat en què vivim un esdeveniment tampoc no assegura la seva perpetuació plena en el temps. Fins i tot els records més intensos van perdent densitat, a damunt s’hi posa un tul que els aombra, que els dilueix fins a cridar la confusió i la imprecisió.
Per ventura no treuen cap enlloc, aquestes relliscades de la pensa, però m’han envestit avui que fa desset anys que morí mon pare. El record, clar, i de sobte em revenen les seves mans grosses capaces de fer les feines més precises i delicades; o la seva veu encavorcada que feia creïble qualsevol facècia; o la seva mirada absolutament blava que més que fitar, t’omplia la mirada de panorames. Però en dies com el d’avui t’agradaria recordar instants presidits per ell que no han quedat en el dipòsit de la memòria i no hi ha manera de reviure’ls. Voldries augmentar el cabal de reviviscències i la impotència t’aclapara. I sents una recança estranya, un punt de ràbia intens i perllongat.
Seria bo poder augmentar les evocacions, eixamplar l’abast de les reminiscències.
