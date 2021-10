ELS QUE FUGEN

Fugen sota la pluja defugint

les bardisses i fent callar la fam

embolicada dels infants buscant

un nord seduït pels penya-segats.

Plora el fang que els enclota els peus i l’ànima,

pensa la intempèrie que ha perdut

el silenci i el pes greu de la pèrdua.

L’aire fosc obre encletxes a la nit

perquè la tabola dels qui els vigilen

cridi l’atenció de la tragèdia.

La sang sí que atén el perill i n’omple

els seus ulls que miren de protegir

els talls de les mans preses per l’horror.

Els murmuris s’han fet carn i ja ensumen

l’olor dels gossos armats que defensen

el mur de la frontera insolidària.

La mar oberta no reconeix límits

ni cap pàtria, recorda el primer

que sent la bala que li esberla el cap.