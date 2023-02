ELS PEUS DE LA INCERTESA

No li importa abandonar-se en els falsos records. Ni provar d’elaborar noves evocacions a partir d’una espurna de memòria gairebé insignificant. Cercant records, ni que siguin fràgils, se sent més viva la boca i les paraules s’aclareixen, perden rigidesa i adquireixen una amorositat desconeguda. Els conta, als records, encara que no tingui qui l’escolti. Els conta com si tingués auditori i ell també fos escoltador. I és escoltant-se que se sent a plaer, sense boira a la pensa, amb el desig a la punta dels dits i de la mirada, ingràvid davant la incertesa que no li permet fer peu.