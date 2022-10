ELS NOU ANYS DEL PRECEPTOR MAJOR

El meu preceptor major avui fa nou anys. Nou anys de robar cors i de lliçons magistrals de com acarar la vida i de com posar-hi allò que troba que hi falta a força d’estudi, dedicació i perseverança. Nou anys de consciència i justícia primes, de solidaritat altament compromesa i de no témer gens les paraules ni compartir-les per arribar a enteses. La pren sovint, a la paraula, i quan ho fa no sols fa escoltera, sinó que persuasivament et fa sentir el que diuen els seus ulls blaument vius. El seus esclats de disgust i tot guspiregen ensenyaments que cal atendre. Un plaer permanent i immens ser el seu alumne.