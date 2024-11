Avui, dia 25 de novembre, santa Catalina d’Alexandria, és el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. I avui, també i dramàticament, un jove de 17 anys d’Oriola ha estat detingut per presumptament haver matat la seva al·lota de 15 anys. Segons les dades de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere són 41 -sense comptar el cas acabat d’esmentar- les dones que fins avui han estat assassinades. En correspondència, 41 assassins, no ho oblidem.

Perquè avui es parlarà molt i espès -i encara no es parlarà tot el que ens cal sentir i ens convé engegar- de les dones víctimes de les violències que s’exerceixen contra elles; però es parlarà poc o no el suficient dels executors d’aquestes violències: els homes. I som nosaltres, els homes, els únics responsables d’aquesta xacra i fins que no ho interioritzem i actuem en conseqüència tot defugint el sentiment de superioritat vers les dones, poc o res canviarà. És clar que s’han d’arbitrar i d’executar tots els programes i serveis per atendre les dones -i en moltíssims casos els seus fills- vexades, maltractades o assassinades per homes; és clar que primer són les víctimes, però aquest interès i objectiu exprés, no ha d’emblanquinar o amagar el paper decisiu de l’home.

Per això, les campanyes per a l’erradicació d’aquesta sagnia TAMBÉ s’han de dirigir als homes perquè cada maltractament, cada vexació, cada assassinat comès per homes, ens sentim interpel·lats, assenyalats, clar, per tal de reaccionar, de sortir d’una vegada del masclisme on seguim còmodament instal·lats. I a partir d’aquesta presa de consciència lluitar fins a l’extenuació perquè els joves deixin d’incorporar-se al clam dels nous feixismes, dels que neguen aquesta violència del mascle, dels que volen continuar maltractant, vexant i matant dones senzillament perquè se’n senten superiors.

Sí, els executors som els homes i els homes hem de ser qui més ha de fer per vèncer aquest avés mascle contra les dones.