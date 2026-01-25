ELS ENCENALLS I EL FOC

És en acabar de podar els rosers del jardinet en què convertí el corral fa més de vint anys per demanda de la seva dona, que pensa en ella i en com morí. Ho fa sovint i com més ho recorda més mal li fa. Patia molt i ell només desitjava que no ho fes. La morfina no feia els efectes que tots volien i si el preu per no patir més era la mort, ell acceptava que partís per sempre. I quan morí, el món esclatà i ell quedà suspès en un espai desconegut d’on encara no sap si n’ha retornat. No pot deixar de pensar que va ser ell qui, no volent que patís, cridà la mort de sa dona.
Maleeix el vent, que li enterboleix el pensament, l’encabrita i li penja fantasmes a un punt imprecís del cervell que l’espanten en els moments més insospitats.
En què penses?, li demanava molt sovint la seva dona i ell li responia que no havia de ser tan xafardera, que els pensaments eren coses íntimes que no s’han de compartir; i la seva dona li responia que no digués beneitures, que l’única intimitat que ell tenia era ella i ell, empegueït, li deia que, naturalment pensava en ella. La darrera vegada que li ho demanà, a l’hospital, ell li digué la veritat, que pensava que el foc d’encenalls també crema. Ella no s’immutà, el mirà fixament i li digué que no digués mentides, que pensava en ella.
