marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • NOMS I EMPREMTES
    • 2 de gener de 2026
    DIETARI
    0 comentaris

    ELS DEIXANTS D’UNA FOTO

    Remenant entre una de les capses de fotografies que fa mil anys -tirant per baix- que esperen ser degudament ordenades cercant-ne una que no he trobat, m’he aturat una bona estona davant una altra en blanc i negre que no recordava que guardàs i que feia moltes eternitats que no la veia.

    Té quaranta-nou anys, feta en el temps que feia obligatòriament el soldat i hi surt jo i un company xalest de quarter que descansa el seu braç dret a la meva espatlla. N’Abel, que la sabia molt llarga en molts de caires i aspectes. Tenia debilitat per la marihuana, el calimocho,  els panets amb tonyina i tomàtiga, el cinema francès de la Nouvelle Vague, la literatura en general  i la poesia en particular; venerava en Bukowski, que llegia en anglès, deia. Era estrany i cultivat a la seva manera caòtica de ser -soldat, aleshores- i estar -en un quarter. Parlava molt i baixet, i li agradava que atenguessis les seves històries que t’havies de creure perquè ell jurava i perjurava que eren ben certes. Tanmateix era enginyós i manejava un vocabulari abundós i precís, prova que era llegidor i que li aprovava la lectura.

    No podia amagar, però, que viure li costava o, si més no, que el desencantament presidia les seves hores i els seus dies. Deia que era així de desencisat i melancòlic pel seu nom, Abel, que no mereixia perquè tenia el cap en turbulències permanents. Li hagués agradat molt més ser Caïm, deia, i fundar com ell una Henoc a la seva mida i voluntat, a l’est de tots els paradisos. Sense dona ni fills, això sí, perquè la perpetuació de l’espècie era la pitjor de les decisions que havia pres l’home en crear els seus déus. Perpetuar què, demanava retòricament, el dolor?

    Ves a saber què se n’ha fet…

