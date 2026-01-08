ELS COMBATS DE MOSSÈN ALCOVER

Avui fa 93 anys que morí Antoni Maria Alcover i Sureda, Mossèn Alcover, un homenot planià superlatiu, iniciador del Diccionari Català-Valencià-Balear (que prosseguí el seu deixeble Francesc de B. Moll), compilador de les “Rondaies mallorquines” sota el nom de “Jordi des Racó”, vicari general de la Diòcesi de Mallorca (1898-1916) durant el bisbat de Pere Joan Campins i Barceló (1898-1915), lul·lista i arquitecte de diverses esglésies de Mallorca. Un veritable i obsessiu addicte a la feina conegut també com “l’apòstol de la llengua catalana”. I polemista i “home de combat” com el definí Moll i amb aquesta definició com a títol n’edità el 1962 la seva aproximació a la seva vida i obra. Un text que hauríem d’atendre com es mereix, tant per la figura que tracta com per qui ho diu.
