marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 8 de gener de 2026
    NOMS I EMPREMTES
    0 comentaris

    ELS COMBATS DE MOSSÈN ALCOVER

    Avui fa 93 anys que morí Antoni Maria Alcover i Sureda, Mossèn Alcover, un homenot planià superlatiu, iniciador del Diccionari Català-Valencià-Balear (que prosseguí el seu deixeble Francesc de B. Moll), compilador de les “Rondaies mallorquines” sota el nom de “Jordi des Racó”, vicari general de la Diòcesi de Mallorca (1898-1916) durant el bisbat de Pere Joan Campins i Barceló (1898-1915), lul·lista i arquitecte de diverses esglésies de Mallorca. Un veritable i obsessiu addicte a la feina conegut també com “l’apòstol de la llengua catalana”. I polemista i “home de combat” com el definí Moll i amb aquesta definició com a títol n’edità el 1962 la seva aproximació a la seva vida i obra. Un text que hauríem d’atendre com es mereix, tant per la figura que tracta com per qui ho diu.

    L’ESTANQUER
    23.12.2009 | 2.24
    A ENDREÇOS DE TAFANER, General
    COM UNA LLEUGERA BRISA
    20.09.2016 | 9.09
    A DIAVERS
    ENTRE EL MANNÀ I LA SEMBRA DEL BLAT
    24.03.2023 | 3.01
    A DIAVERS

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.