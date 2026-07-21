marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 21 de juliol de 2026
    ELS VERALS DE MARGINÀLIA
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    ELS ANYS DE CAN GAZÀ

    Contemplant l’alba pens que enguany en fa quaranta-vuit que la finca de Can Gazà es destina a atendre tota mena d’exclosos. En plena primavera del 1978, la propietària, la senyora Catalina Cañellas, la cedeix personalment i a precari a Jaume Santandreu perquè la destini a l’atenció a les persones més necessitades de l’illa. Dos anys abans, concretament el 3 de març de 1976, a l’edifici de La Sapiència, a la plaça de sant Jeroni de Palma, s’obria el “Casal d’acolliment La Sapiència”, que recollia les víctimes més desemparades de la crisi del 1974, que a Mallorca afectà sobretot l’hoteleria. Començava el Moviment Marginal de Mallorca. I d’aleshores ençà segueix oberta a les necessitats humanes més extremes. Al llarg d’aquests quaranta-vull anys ha atès a malalts mentals, a malalts de la sida, i a tota la gamma àmplia de toxicòmans. És l’edifici degà de la marginació social mallorquina i ha sobreviscut a qui en va ser l’ànima, en Jaume Santandreu. Tot un prodigi.

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