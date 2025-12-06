marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 6 de desembre de 2025
    DIETARI
    0 comentaris

    ELS 171 ANYS D’EN NICOLÒ

    Avui fa 171 anys que va néixer a Castelluccio Inferirore (província de Potenza, Itàlia) el calderer Nicolò Conte Antonaccio, fill de Domenico i de Luigia. Va ser un dels meus besavis. El primer d’abril de 1882 es casà a Bunyola amb Maria Negre i Martí, nascuda en aquesta vila el 1864. Després de viure uns anys a Valldemossa, s’instal·laren definitivament a Bunyola on el besavi rebé el malnom de “peller”, sobrenom que hem rebut tots els seus descendents fins ara. Per capricis de registradors, el seu cognom primer, Conte, passà a ser primer Compte i després Conti.

    A partir de  la seva peripècia vital, la d’un estranger enfrontat a la solitud i a l’estranyesa, vaig escriure “Venes d’aram” que el 2022 va editar Lleonard Muntaner.

    25 ANYS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
    01.06.2011 | 12.47
    A DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS, EL PAÍS I ELS PAÏSOS, SOCIETAT CIVIL
    SANTJAUMEJANT
    25.07.2018 | 8.40
    A DIETARI
    TOMÀTIGUES BLAVES
    30.05.2021 | 8.11
    A DIES DE PAU

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.