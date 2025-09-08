marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

    • 8 de setembre de 2025
    DIAVERS
    0 comentaris

    EL VOLT DE L’HOME DE VITRUVI

    un bolígraf de punta 0,7, japonès, que ho espera tot      un vers que no vol ser concebut      el xiuxiueig d’un aucell desconegut      el record d’un argenter ambulant hitchcockià de parla engolada per espantar els badocs i el desig intens de voler ser un ull de lledoner

    un segon intent infructuós de compondre un vers      el bolígraf 0,7 que mai no falla per molt que deplori la mà que el fa anar      el vol emborratxat d’un abellot rumbós      la correguda espantada d’una formiga rossa diminuta      la regurgitació de la cafetera italiana      l’accent que es precipita i les ganes irrefrenables de crida

    el color de gos com fuig del vers que claudica      el bolígraf japonès que voldria ser a una altra mà més destra      l’ària que voldria sentir      algú que telefona i no és atès      la basca que vol ser llençol      el rellotge de sol de l’ermita clavat a la memòria i l’home de Vitruvi  que volta i volta com si fos roda

