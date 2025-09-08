EL VOLT DE L’HOME DE VITRUVI

un bolígraf de punta 0,7, japonès, que ho espera tot un vers que no vol ser concebut el xiuxiueig d’un aucell desconegut el record d’un argenter ambulant hitchcockià de parla engolada per espantar els badocs i el desig intens de voler ser un ull de lledoner
un segon intent infructuós de compondre un vers el bolígraf 0,7 que mai no falla per molt que deplori la mà que el fa anar el vol emborratxat d’un abellot rumbós la correguda espantada d’una formiga rossa diminuta la regurgitació de la cafetera italiana l’accent que es precipita i les ganes irrefrenables de crida
el color de gos com fuig del vers que claudica el bolígraf japonès que voldria ser a una altra mà més destra l’ària que voldria sentir algú que telefona i no és atès la basca que vol ser llençol el rellotge de sol de l’ermita clavat a la memòria i l’home de Vitruvi que volta i volta com si fos roda
