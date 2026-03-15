marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l'illa, de les lletres i de les vides mòltes

    • 15 de març de 2026
    EL VENT I JULI CÈSAR

    Torna el vent per rebentar caps i per intensificar els mals que el desesperen en declinar el diumenge 15 de març, just quan fa dos mil setanta anys que morí assassinat Juli Cèsar. Va dir moltes de coses cantoneres, Juli Cèsar, a més del famós “tu, també, fill meu?” dirigit a Marc Juni Brutus, un dels seus assassins. D’entre totes n’hi ha una que, ara mateix, vigeix més que mai i que convé repetir fins a l’avorriment, si cal: “Els ciutadans, impel·lits per la por i encegats pel patriotisme, oferiran tots els seus drets a un líder”. Qui sap si és per això, per aquest retre drets a capsigranys sanguinolents, bufa -i fort- el vent i jo no tenc bo amb Santa Bàrbara ni tenc llorer beneït el dia del Ram per cremar que, fins no fa gaire, encara servia per aplacar la força del vent mentre resaves el trisagi.

