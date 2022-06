EL VALOR DE LES COSES

Bunyola s’ha sentit arreu, avui, perquè ahir dematí, a la urbanització de sa Coma, un cotxe s’encastà contra l’entrada d’una casa destruint una caseta en la que hi havia diverses bombones de butà. Dit així, sense cap més precisió, hom no hi veu cap motiu, per aparèixer a gairebé tots els noticiaris de l’estat i alguns de l’estranger. Si es completa la informació dient que el cotxe era un Bugatti Veyron valorat en 1,6 milions d’euros i que el propietari és el futbolista Cristiano Ronaldo, l’enunciat de la notícia canvia radicalment.

Val a dir que al cotxe no el conduïa el futbolista –se suposa que era un empleat seu- i que tant el conductor com l’acompanyant han sortit il·lesos de la topada. Tampoc no hi ha hagut altres ferits i, segons la premsa, tot s’ha solucionat amb la signatura de la declaració amistosa d’accident.

Mirat amb la màxima fredor possible, s’ha de dir que per a aquest cotxe, si és que a un automòbil d’aquestes característiques i d’aquest preu se’l pot designar amb un nom tan vulgar, l’accident és una veritable humiliació: no està fet per anar per carreteres de segona i, encara menys, per encastar-se grollerament contra l’entrada d’una casa aixecada a força de suor i hipoteca.

Altrament, per als que no podem passar d’un utilitari i ens costa pensar i creure que algú es pugui gastar gairebé dos milions d’euros en un cotxe, també és humiliant, com van les coses d’estretes i d’estretors, que ens freguin per la cara una ostentació que hauria d’estar penada per llei.

Sembla que Cristiano Ronaldo té més d’un cotxe que superen el preu d’aquest accidentat. I tanmateix, mirat de prop, per molt que valguin i ho hagi pagat, aquestes exhibicions de poder econòmic no tenen cap valor. I que ell ho sàpiga no lleva gens de transcendència a l’afirmació.