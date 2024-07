viure el temps de les feres

ser el rellotge dels cargols

la minutera de les tarantes

comptar com els corbs

fantasiejar com els rats penats

manar des de baix com les boes

ser bon vivant com la paparra

pensar com els goril·les

jugar com els cabirols

emprenyar com les lladelles

assumir la lleialtat dels cans

el senyoriu de les rates

controlar-ho tot com els voltors

ser simpàtic com les dofines

soscavar com els corcs