EL SUPREM CONTRA EL CATALÀ

Els jutges suprems espanyols, els veritables garants de la “indissoluble unitat” de la seva pàtria, han decretat pels seus bemolls que el vint-i-cinc per cent de l’ensenyament al Principat s’ha de fer en castellà. La seva font d’energia, ho sap tothom, és la catalanofòbia i és per això que cal tenir molt clar que aquesta nova invectiva es dirigeix al català, als més de deu milions de persones que el parlen, i no sols als principatins. Per això, aquesta decretada pels dallons suprems dels jutges espanyols, no sols afecta el Principat, també afecta –i de quina manera!- els altres territoris catalanoparlants.

S’ha dit moltes vegades i prou fort des de les entitats que malden per la salut del català que qualsevol atac a qualsevol punt del territori on es parla, és un atac a la totalitat dels parlants. I no sembla que aquesta evidència hagi pres cos en els catalanoparlants d’arreu.

Avui el president Aragonès ha visitat la presidenta Armengol i a la roda de premsa posterior a la trbada, a banda d’insistir que no es modificarà res en l’ensenyament del Principat, Aragonès ha dit que el Gobierno també és el responsable de vetllar per la salut de les llengües distintes del castellà que es parlen a l’Estat. Al mateix temps, la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, de la Generalitat, Victòria Alzina i Burguès, ha dit que el Govern de Catalunya denunciarà el Gobierno per incomplir sistemàticament la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, que avala la immersió lingüística. Tanmateix, ni el Gobierno impulsarà el coneixement i la difusió del català, ni complirà aquesta Carta: ha estat denunciat per aquests incompliments moltes vegades des de les pròpies institucions europees i cap d’aquestes denúncies ha servit de res. Aquestes vies, per això, no comportaran cap modificació substancial.

La presidenta Armengol, davant l’endemesa, s’ha limitat a dir que a les Balears l’ensenyament del català es regula per un Decret de Mínims que ha demostrat abastament la seva eficàcia. Una forma gens noble d’arronsar-se d’espatlles. Malauradament , no ha aprofitat l’ocasió per donar suport al Govern de la Generalitat principatina, sobretot quan sabia que Casado ha reclamat urgentment un “155 educatiu”, prova fefaent que a les properes eleccions autonòmiques el PP de les Illes seguirà brandant la catalanofòbia i que, si el seu secretari general amb permís de la presidenta madrilenya, mai arriba al despatx de la Moncloa, ja sap quin ricí prendrem els catalanoparlants.