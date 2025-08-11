EL SOMNI I ELS DIAMANTS

Mentre neteja les ulleres davall el grifó de l’aigüera amb dues gotes de sabó neutre, una a cada vidre, recorda molt nítidament el somni d’anit: un home i una criatura d’uns cinc anys, tots dos amb jaqué, molt elegants i delicadament perfumats, que es donen la mà. Els veu d’esquena. A una passa d’ells, un bassiotet que s’adona de seguida que és d’orins. Al punt, el menut, amb veu d’adult ben formada i educada, doctoral, diu a son pare que s’apressi a posar-li un bolquer o que el dugui al lavabo, que ja no pot pus. El pare, però, no s’immuta, es limita a estrènyer-li més la mà i ell veu com als peus del menut es forma un altre bassiotet.
Maleeix tant la impossibilitat de saber de veritat què li volen dir els somnis, si és que res volen dir-li, com de la necessitat d’haver de netejar regularment les ulleres per no haver pogut pagar els vidres que, segons el seu òptic, impedeixen que s’hi enganxi res, ni les ditades. Acabades d’eixugar les examina contra el fluorescent per veure si han quedat com volia i en haver donat el vistiplau se li acudeix dir, com si tingués interlocutor, que si no hi hagués llum no hi hauria diamants. I esbossa un somriure que no ho acaba de ser.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!