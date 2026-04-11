EL SOMNI I EL PA DE LA REVOLTA

Ha tornat a somniar amb un grapat del seus morts que el convidaven a un dinar suculent i en veure’s tan afalagat s’ha despert plorant, amb llàgrimes com el puny i amb una set incòmoda, de la que no s’aplaca només amb aigua. A la cuina se’n beu un tassó de cop, d’un sol glop i immediatament se n’aboca un altre amb el suc d’una llimona.
Assegut a l’escriptori repassa el somni cercant-hi infantilment detalls que l’ajudin a temperar el desassossec que li ha provocat. Mira el tassó d’aigua enllimonada amb la secreta esperança que entre la terbolesa hi trobarà quelcom que li distraurà la pena de veure que té més estímuls provinents de l’altre món que del que viu sempre amb un peu a l’aire.
No hi troba res, en el tassó d’aigua, i en fa un glop discret. L’amargor de la llimona el fa reparar en les notes que escriví anit. Massa pa perquè reeixí la revolta, anotà amb lletra apressada. No són temps propicis per als profetes, just a baix en majúscules. Tot són estàtues que lamenten el càstig del temps… i torna a fer un glop d’aigua com si fos cafè bullent.
