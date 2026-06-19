EL RESSÒ DE YUMEJI

Dins la cuina, amb la mà esquerra aferrada al respatller d’un cadira i aguantant el tassó d’aigua fresca amb la dreta, panteixant fortament, perd la vista en el cor d’una de les orquídies blanques que festegen l’estança. En ple emboirament sent endins el tema de Yumeji, de Shigeru Umebayashi, la darrera peça de la llista de reproducció que escolta des de fa hores i que el fa sentir milana.
S’ha aixecat dematí per aprofitar les primeres hores del dia, encara calorosament suportables, per desar el corral, parlar amb els cossiols i plantes, i regar-los. En ser a la xiques més jove torna a veure la cagarada del moixot del veí que, està segur, amb les seves deposicions n’hi matà una, de xiques. Enrabiat del tot i maleint aquella bèstia enorme que entra al seu corral quan vol per cagar, pixar i atemorir la seva moixa, lleva l’endemesa i torna a omplir el buit de terra.
Acabada la feina, recull les eines i les desa a la casetona feta a posta. És en sortir, que veu el moixot que, donant-li l’esquena, caga a la soca de la xiques jove. Immediatament sent una mena de descàrrega elèctrica que li arranca del centre del cervell i mor a les plantes del peus per quedar-ne transformat: no sent ni ràbia ni ira, sinó tot el contrari.
Com si tingués la consistència vaporosa, sense cap ni consciència, pren la xapeta encara amb el mànec calent i se’n va directe al moix sense notar que toca en terra. El primer cop el fa al cap de l’animal. Veu que la bèstia es desesma, però no s’atura: un segon cop al ventre, l’esquitxa de sang, però aquell no ser ell que el governa no en té prou i encara en fa un altre, de cop, el més poderós de tots, que torna a entrar al ventre del moix.
Deixa la xapeta clavada a la bèstia i mica en mica torna a prendre consciència de qui és mirant l’endemesa. Se sent marejat, una mena de boira li ha pres la mirada, com fa un instant una descàrrega elèctrica l’ha transformat, i així com pot entra a la cuina. Pot arribar fins a la gelera, treure’n una ampolla d’aigua, servir-se-la i beure-la amb la mà esquerra al respatller d’una cadira.
Acabat el tema de Yumeji i més asserenat, encara que sense entendre com ha pogut actuar d’aquella manera tan sanguinària, ell que deplora la violència, torna a sortir al corral per decidir què en fa del moix fatxenda i netejar la destrossa que ha fet.
A la soca de la xiques jove, però, no hi ha el moix ni cap indici que allà hi acaba d’haver una carnisseria. També veu ben tancada la porta de la caseta d’arreus. Recórrer amb la vista el corral i no hi veu res fora de lloc, res que indiqui la mort del moix.
I és quan torna a sentir un petit rodament del cap, que sent un miol estrany, amb un deix mofeta, que el sorprèn. Gira la vista cap on creu que ve aquell miol estrany i just damunt el portal de la caseta hi veu el moixot fatxenda del veí que descaradament se’n riu d’ell.
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