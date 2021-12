EL RECAPTE D’ASAJA I CAN GAZÀ

Com cada any per aquestes dates i des de fa una vintena d’anys, ASAJA (Associació Agrària de Joves Agricultors) ha aportat unes 9 tones de productes del camp mallorquí a més de peix fresc i peces de carn a Can Gazà, que repartirà aquest important recapte entre les associacions: Tardor i El Refugi, que ofereixen aliments i allotjament a persones excloses; a l’associació Zaqueo, que manté ben actiu un menjador social a Palma; l’Associació Siloè, que atén residencialment afectats pel VIH-Sida; el programa de la Fundació Minyones que dona suport a les famílies dels seus infants acollits, a més, lògicament, de Can Gazà. Directament en seran beneficiàries el miler de famílies contactades per aquestes entitats.

Arran d’aquest acte de generositat cal que no oblidem en cap moment -i no sols en el cancell de les festes nadalenques- aquelles persones que no poden seguir el ritme que imposa una societat exasperadament consumista i, per això mateix, desigualadora i segregadora. I més encara en aquests temps pandèmics que afecten directament les persones més vulnerables.