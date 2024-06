EL QUE TÉ SANT JOAN

Tothom té i sant Joan, el xot, diu la dita. N’hi ha que hi afegeixen: i sant Antoni, el porc. I he sentit a dir a qualque groller que sant Joan el té, al xot, enmig de les cames. Res, que avui és sant Joan Baptista, el que va ser degollat per ordre d’Herodes Antipes a demanda d’Heròdies. Si voleu saber més de sant Joan (i dels altres Joans santificats), és imprescindible que acudiu al bloc de Gabriel Bibiloni – https://bibiloni.cat/blog/sant-joan- o al seu magnífic llibre: “Santoral Apòcrif. Els sants i la cultura popular”, editat per Documenta Balear.

Sant Joan, juntament amb sant Antoni -dels ases o de gener- probablement és el sant més venerat arreu dels Països Catalans. Per sant Joan, per això, es fa córrer la flama de la llengua, que parteix del Canigó i recorre tota la terra catalana. Igualment, la revetlla d’aquest sant, al voltant del solstici d’estiu i en la que a les fogueres purificadores es crema – o es cremava, alerta- tot el que no ens ha convingut o ens ha fet mal, se celebra també arreu del territori del català.

A Ciutadella, sant Joan ho té tot i és per tot. Veure córrer i botar els cavalls enmig d’una mar humana que com pot els deixa pas, angunieja i et fa dir que el seny, allí, és dels cavalls. La gentada que hi acudeix ha provocat dues vies de celebració: la local, per dir-ho d’una manera planera, que aprofita les gresques diürnes i les trobades familiars, i enyora el temps en què les festes només eren seves; i la dels visitants, retransmesa en directe per televisió que, tassó de plàstic en mà ple de suc, no participen de res, no en saben res, ni en volen saber res, del fester, senzillament es deixen dur per la massa, que es converteix en riu humà que davalla fer, i la moda de ser multitud per no se res ni ningú.

I a Palma, la revetlla que se celebra a les seves platges -una altra història és la que se celebra al Parc de la Mar- es converteix en quelcom semblant a l’exaltació de la desconsideració, burreria i la brutor: 18 tones de porqueria i 60 netejadors amb el suport de la policia local que els havien d’obrir camí. Una llàstima i una vergonya que sant Joan també tingui això.