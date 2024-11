EL PUNY ÉS EL COR

La catifa verda que s’ha posat damunt els sementers després de les darreres pluges et demana que t’hi capbussis com si fos mar; que t’hi capfiquis amb la mateixa efusió que jugues a ser peix per descobrir, escorça endins, coralls, potser, o el caçador de llamps amb qui somniaves quan les tempestes entraven al teu llit i t’encomanaven tota mena de tremolors i calfreds.

I immergit en el verd entendridorament pueril que et ve a dir que per veure-hi hom pot prescindir dels ulls, caus en el compte que avui fa quaranta-nou anys que va morir el dictador sanguinari per la gràcia de Déu, ves per on, que va fer encunyar a les monedes. Morí amb tots els honors 55 dies després de signar la pena de mort per a cinc homes i havent-ho deixat tot fermat i ben fermat; i encara ara hi està, ben lligat, bé que se’n cuiden els seus hereus de refermar-ho pels segles dels segles des de les més altíssimes instàncies judicials.

Trencar el temps, voldria, i arribar fins al nucli de la terra per deixar-hi per sempre l’acer que no deixa de reclamar pell escalfada. Trencar el temps sense l’acer a l’aguait per fer cor del puny.