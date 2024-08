EL PROFESSOR GRIMALT EN EL RECORD

S’ha mort Josep Antoni Grimalt, el professor Grimalt, un dels grans en l’estudi, prestigi i difusió de la llengua nostra, la catalana, i autor, juntament amb Jaume Guiscafrè, d’una obra magna: l’edició crítica de les rondaies mallorquines recollides per Antoni M. Alcover, entre d’altres treballs rigorosos sobre el català. Una llàstima i una pena grans.

D’entre els records que tenc d’ell n’hi ha un que roman gairebé intacte malgrat els anys que té. És del 5 de desembre de l’any 2014 i s’esdevingué a Can Alcover una estona abans de la taula rodona sobre els reptes de l’euskera i del català com a llengües en dificultats que organitzà l’Euskal Etxea Artea de Palma, tot celebrant el dia internacional de l’euskera, el 3 de desembre, en la que hi participaren en Paul Bilbao, aleshores secretari general del Kontseilua, Consell d’Organitzacions Socials; en Kinku Zinkunegi, aleshores director del programa Euskara Munduan del Govern Basc, i en Joan Melià. Amb aquest acte s’iniciava el XXVIIIè Seminari Blanquerna.

Estàvem entaulats el president Cristòfol Soler, Climent Garau -de qui enguany es compleix el centenari del seu naixement- el professor Grimalt i jo. Parlàrem distesament d’història, de l’espanyolisme que ens escanyava -i ens escanya-, de la Bíblia i del seus llibres, i de sants, perquè el professor Grimalt ens va dir que tenia a punt d’impremta el deliciós “La nova Llegenda Àuria. De sant Josep a Judes”. Dels llibres de la Bíblia en retraguérem el Càntic dels Càntics i la traducció esplèndida de Baltasar Coll, i dels sants, Grimalt en destacà sant Josep, un personatge bíblic tractat amb molta discreció i assenyadament pels textos sagrats, delicadeses que, a nivell popular, no li solen dedicar. I tot tractat amb un sentit de l’humor que no dubtava en cap moment a donar-ho a la rialla fresca.

Varen ser un moments esplendorosos i desintoxicadors, i per això no s’esvaeixen.