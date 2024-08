EL PODER DE PREFERIR

“No podem garantir la seguretat dels nostres pobles i barris sense plantilles cobertes de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a les Illes Balears. Per això, mentre esperam que el Govern de Sánchez actualitzi la seva indemnització de residència per una #insularidaddigna, inclourem els policies i guàrdies civils a la deducció fiscal per a places de difícil cobertura”. Això ha dit a la xarxa “X” la presidenta de les Illes Balears, Marga[lida] Prohens i Rigo.

Amb aquesta piulada deixa clares, molt clares, les seves preferències, això és, a qui vol preferir en l’estat d’emergència habitacional en què ens trobam els que vivim i patim l’arxipèlag. No hi haurà cap mena d’indemnització per a la resta de treballadors públics o privats, considerant que consideri treballadors les forces i cossos de seguretat. Ni per als mestres, metges o altres professionals del sector públic que, per fer la seva feina, s’han d’instal·lar a una illa distinta de la seva de residència i no troben cap tipus d’habitatge digne i assequible.

Fa parts i quarts, la presidenta de l’arxipèlag, però no li importa gens perquè no fa feina, això és governar, per a tots illencs, sinó per una part molt minsa, la que li dicta què ha de fer i a la que es rendeix servilment.

No li importa gens que famílies illenques senceres visquin en habitatges insalubres, precaris i perillosos; no li fa res que els treballadors hagin de destinar un percentatge molt més que abusiu del que ingressen per pagar una hipoteca o fer front a un lloguer inhumà. La Constitució que tant branda pel que vol -recordem que el seu partit és hereu d’un que no la volia- diu en el seu article 47 que “Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació. La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics”.

A les Illes Balears i per dictat de la presidenta, aquest article 47 comença dient “Les plantilles de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat tenen dret a gaudir d’un habitatge digne…”