Ha somniat que assistia al concert d’un dels cantautors que més l’han estalonat i més bé li han fet, i s’ha espantat de veure que a l’escenari, per davant del piano de cua i de les distintes tarimes, a diferents alçades, dels músics, hi havia els tres aparells de gimnàstica que el torturaren de petit: el poltre, el cavall i el plint.
Només dues vegades va saltar el poltre en els dos anys que feren exercicis gimnàstics amb els tres aparells; cap el plint i una el cavall tot i deixant-hi l’agulleta del cul, que li va fer mal una setmana. Del curs, sols eren ell i un altre els cul feixucs que no aconseguien saltar els aparells pel terror que els encomanaven. Ell prenia la fua que li marcava el professor, però davant l’aparell quedava paralitzat. I com més ho provava a punt de llàgrima, més clavat quedava. El pitjor, tanmateix, era el professor que, davant dels altres, els humiliava dient-los que eren d’allò més semblant a les nines, tan fluixos i impressionables. I els suspenia, clar, encara que la gimnàstica era una “maria” (matèries escolars de segon nivell, juntament amb la religió i la formació de l’esperit nazi-onal) i al final del curs els aprovaven.
El professor era un comandant retirat de l’exèrcit franquista, d’estatura baixa, sec com un espàrec, amb bigoti fatxa -això no vols!- i amb el geni prim, com el seu semblant, que deixava anar sempre seguit. Parlava sempre en castellà amb marcadíssim accent mallorquí. També tenia la mà falaguera que, per qualsevol excusa, pegava clatellades ofensives. A ell, moltes vegades li va dir que si no era capaç de fer la tombarella en el plint amb tres caixons d’alçada, mai no es podria dir home de debò. I l’advertia que si li queia una llàgrima mentre el renyava d’aquesta manera davant tothom, li faria una cara nova.
Morí al cap d’uns anys, aquest professor de gimnàstica, en un accident de trànsit i ell se n’alegrà moltíssim per molt que li haguessin dit per pa i per sal i distintes persones principals que una mort mai no ha de ser celebrada. Per això, en veure’l en el somni que feia de presentador del concert del seu cantautor més estimat, se li ha regirat el ventre i ha vomitat abans d’arribar al bany.
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