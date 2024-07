EL PLA VERA S’ESTIMBA

Dels 339 centres educatius de primària de l’arxipèlag (dels quals 222 són públics i 117 privats) només 11, cap de públic, s’han adherit al Pla Pilot Voluntari de Lliure Elecció de Llengua per a centres educatius sostinguts amb fons públics d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria de les Illes Balears a partir del curs 2024-2025, altrament dit, Pla Vera.

Es tracta d’un pla que implica la separació dels alumnes per raó de llengua -segregació que prohibeix tant la Llei de Normalització com la Llei d’educació de les Illes Balears-, redactat sense atendre cap criteri pedagògic i que, segons l’Obra Cultural Balear, “posaria en risc la convivència i la cohesió social de la comunitat educativa, […], podria crear subgrups lingüístics, afectar el rendiment escolar i beneficiar només els grups classe i els centres que finalment obtinguin els recursos addicionals permesos (més materials, més professors) promesos per la Conselleria d’Educació”.

El fracàs absolut i incontestable d’aquest desficaci engendrat en la catalanofòbia i l’odi a la llengua pròpia dels illencs del feixisme que manté el govern de Marga[lida] Prohens -i el contamina, evidentment- hauria d’haver suposat la retirada immediat d’aquest pla per apallissar el català, però no ha estat així: l’inefable conseller Vera ha dit que es durà a terme encara que només siguin onze els centres que s’hi ha adherit, un residualíssim 3% per cent del total de centres. És a dir, a onze centres educatius de l’arxipèlag es discriminarà per raó de llengua. I punt. I prou.

És clar que els feixistes no reconeixen el fiasco; diuen que insistiran. Insistiran en les seves polítiques d’odi.