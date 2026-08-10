EL PICAPARAULER QUE ENCARA DIU

Dissabte passat, dia 8, va fer quinze anys que morí a Ciutat Bartomeu Fiol, un dels nostres més grans, tenaç picaparauler abonat a la “feinota feixuga” de fer relluir la parenta pobra de la literatura, com considerava la poesia. I tanmateix mai no basta la feina perquè
Per qualque flanc, tot text esquerp
té el risc cert d’esbaldregar-se
feixuc com un plom
o més aviat com un mort de debò.
Fa 38 anys, una eternitat, tot comentant-me les impressions -un bon grapat desfavorables amb raó- que li havia causat el meu segon poemari editat, “Botons de foc”, em dia :
“Tu, en tot cas, no facis gens de cas del silenci d’altri, de la dificultat de trobar lectors, de la dificultat que t’entenguin, de la sensació de parlar per a la paret.
A despit de tot, tranquil·litat i bones obres. A despit de tot, no deixis d’escriure. A despit del silenci -que, de vegades, també és bo.
A despit de tot, endavant les atxes, els botons de foc!”.
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