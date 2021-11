EL MOIX PER TESTIMONI

Moix, saps qui era na Violant de Vilaragut, que va ser reina de Mallorca per matrimoni amb Jaume III? Doncs ho hauries de saber, si va a dir ver, perquè tens molt de temps per poder saber coses –importants o absolutament balderes- i et passes les hores roncant. Ser reina, a Violant, li va servir de poc perquè el seu espòs perdé la batalla de Llucmajor i hi morí. El rei Pere III, en resposta a aquesta doble pèrdua, la va fer empresonar amb els seus fills primer al Castell de Bellver i més tard al convent de santa Clara de València. El Papa i tot va demanar el seu alliberament. Saps que n’hi ha de molt doctes quela fan responsable de la mort de la primera dona de Jaume III, Constança d’Aragó? Les corones no sempre porten ventures, convé que ho sàpigues.

No hi poses gens d’interès, Moix, en aquestes aventures reials tan nostrades i sap greu, la veritat. Qui sap, escodrinyant-hi per ventura trobaries noves de qualque moix preferit de la reina, de les princeses o de qualque cortesà amb ganes de fer-se amunt. Els animals heu acompanyat silenciosament i anònima les cuites de persones molt principals i el vostre testimoniatge em sembla importantíssim per posar a lloc aquesta gentada poderosa que també ha mort per molt que es cregué immortal. Heu estat prova del més alt i del més baix de la naturalesa humana -la més esgarrada de la creació, ja t’ho dic- i hauríeu d’ocupar el lloc que us correspon a la Història més grossa, la més important, la que queda per sempre més, com la de la Creació.

Ja veig que no em fas gens de cas, Moix. Comportant-te així no seràs testimoni de res mai. Vols dir que ni l‘”Adéu Nonino”, d’Astor Piazzola t’estremeix? De cada dia ets més humà.