EL MOIX I EL GNÒMON

Veu el moix que s’allarga tot en notar una retxillera de sol i immediatament pensa que és un gnòmon. No sap ben bé per què el cap li ha tirat per aquí, perquè l’animal no marca cap ombra, però s’imagina el moix seguint la retxa de llum intensa com si realment formàs part d’un rellotge de sol. Instintivament mira l’hora que és: les 10 i 9, li diu l’aparell del canell esquerre que ho pot fer tot, quant a la comunicació, o gairebé; un aparell diabòlic, pensa que li diria el seu padrí matern que desconfiava de totes les innovacions tecnològiques que va ser a temps de veure. Acceptà de bon gran l’electricitat però no tant el telèfon, en pensar que algú escoltava les converses, ni la televisió, que considerava una falsedat tot el que ens mostraven amb una qualitat pèssima. Ja no plou i se’n plany: li agradaria molt veure com rebenten novament les fonts que ningú no és capaç de dir quants anys fa que són seques. I els xaragalls. La pluja l’asserena i esclarit se sent més ell, capaç d’aconseguir allò que es proposi encara que mai no es plantegi cap fita elevada o que pugui comportar un esforç gran. I avui és el vuitema, el dia de les dones. I pensa que també hauria de ser el dia de la desprogramació dels mascles i del seu desempoderament. Torna mirar al moix i veu que, efectivament, ha seguit la retxa de sol, com si fos un gnòmon.
