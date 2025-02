EL MOC DE L’INDIOT

Els indiots són animals peculiars; singulars, si més no. Són fugissers, de volar maldestre i segons quan agressius. Sense arribar a ser antipàtics, no criden gaire ni el joc, ni l’atenció de les criatures, ni la contemplació, en no ser el moc ben vermell que els penja més enllà del bec. A Can Gazà en tenim una tretzena i ens hem acostumat al seu crit escandalós.

Diu el diccionari Alcover-Moll que l’indiot és una “gal·linàcia de l’espècie Meleagris gallopavo, més gros que el gall domèstic, amb plomatge negre o gris, i devegades blanc, amb un apèndix carnós vermell damunt el bec i amb la cua estufadissa”.

A més, pot ser, seguint aquesta joia del català, un “beneitot o eixelebrat”. D’aquests també en tenim a Can Gazà, molts menys, comparativament, que els que omplen els governs o parlaments locals, autonòmics, estatals o mundials; els directius de les grans empreses; els que manen en els equips de futbol; els tertulians de les distintes ràdios i televisions públiques i privades, i, naturalment, un percentatge abassegador d’influenciadors, instagramers i altres xarlatans internautes.

És clar que aquest animal, per això de l’exhibició de plomes, té a veure amb la vanitat, una tara o taca que com més va, més s’escampa: “Més estufat que un indiot”. Seguint aquest fil hi ha una dita que, sent de Bunyola, em cau molt a prop i que diu: “S’indiot de Biniforani, sense plomes s’estufava». “Es diu referint-se als qui es vanaglorien de mèrits que no tenen (Mall.)” precisa el Diccionari Català-Valencià-Balear.

I d’aquests “indiots de Biniforani” el món i les seves xarxes socials en van plens mostrant ostentosament el moc, o apèndix carnós vermell, que més que cridar la gràcia, reclama la repulsa.