EL MISANTROP ACTIVISTA

Considera que les bicicletes i els ciclistes –professionals en entrenament o afeccionats autòctons forasters o estrangers- no són tan innocents com ens els pinten, ni tan nets, ni contribueixen tant de manera molt eficient a la salut general de la població –la majoria de curses o passejades autòctones, afirma rotundament, acaben amb un frit i un grapat de cerveses-, ans al contrari: quan veu que màquines i maquinistes acaparen les voravies estretes del poble i es fan seva també la plaça que un temps era l’àgora per excel·lència dels vilatans i ara s’ha convertit en un catau de bevedors i negoci privat d’alguns bodeguers, no hi pot donar passada i la bilis es revoluciona. I encara s’encabrita més quan els veu que també es fan seves les voravies de les sortides del poble, com si no tinguessin carretera i el seu objectiu fos atropellar vianants. I accepta que els insulta i que els insults són molt més que pujats de to, i que no ho dona a les paparres i als tocs perquè encara li queda l’unça de seny necessària per no fer el ridícul ni per perdre la condició, sempre en entredit, de persona; de persona que es renega a ser el llop de les altres.

Reconeix que s’exalta, sí, que en veure desgavells així fa davallar tots els déus que es fan escàpols, els occidentals i els orientals; és clar que també reconeix que és malsofrit i no tant, tanmateix, com li demana el cos i el cap; i que de la malsofridura en fa elogi i valoració. Accepta que la misantropia és la millor zona de confort i en ella s’hi ha instal·lat des que els feixistes han sortit dels seus caus i han tornat a treure punta a l’odi i amb ell ataquen els més indefensos. Accepta tot això i més, però de la mateixa manera proclama que en veure com es juguen literalment la vida les persones honrosament velles, les que empenyen cotxets d’infants o altres persones xacroses en haver d’abandonar les voravies a vessar de bicicletes quietes que els obliguen a anar obligatòriament per la carretera on molts d’autos no respecten els 30 quilòmetres per hora preceptius, la ràbia li pren la sang i per una estranya raó que no acaba d’entendre, en lloc de repartir nesples, li pega per plorar d’impotència.