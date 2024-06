EL MIRALL I EL POEMA

Aquest poema és

un seguit de paranys: per al

lector i per al

corrector de proves

i per a

l’editor de poesia.

És a dir,

que ni a mi no m’han dit allò

que hi ha darrera els paranys, perquè

fóra com dir-me el dibuix

del tapís, i això

ja ens ha ensenyat Henry James que no

és possible.

I també:

La poesia és

un sistema de miralls

giratoris, lliscant amb harmonia,

desplaçant llums i ombres al provador: per què

el vidre esmerilat? Com parlant –de conversa

amb les tovalles i música suau- jo et diria, estimada,

que aquest reflex, o l’altre, és el poema…

Qui ho diu és Pere Gimferrer, que avui fa 78 anys.