Un estrany davant ca seva – el veu a través dels llistons de la persiana del seu dormitori- que pren notes amb diligència com si fos autoritat. I crits llunyans molt aguts que troben resposta en els clapits histèrics del border collie impur del veí que porta molt malament la solitud i el poc espai per esplaiar-se. I la sensació que l’espien, que algú vol saber més del que deixa veure; que li volen llegir el pensament i desvetllar el secret del que ja n’és l’únic dipositari. I la cançó xarona que des que s’ha aixecat del llit no es pot treure del cap. I la imatge de la nina atropellada pel bus ja fa una setmana però que ell repeteix constantment afegint nous detalls a cada record. I l’expressió boja del desconegut que ahir, al bar on acostuma a fer el cafè havent dinat, el convidà a un beure perquè, li deia, era clavat a son pare i l’enyora molt, proclamava amarat de llàgrimes. I la frase del llibre d’autor nou (El marrofí insaciable, en acabar-se el cafè buidà el pitxer ple d’aigua gelada) que no el deixa sentir les demandes dels ulls que no el perden de vista ni el güell de la rata que cada nit el desafia. I el dubte de si no s’ha ficat sense voler dins una pel·lícula de Krzysztof Kieślowski o dins una partitura de Zbigniew Preisner.