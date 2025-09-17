EL LLIBRE MOSSEGAT PEL CADELL

La cusseta té tres mesos i un nom inapropiat, per alguns, que ens remet al nostre Doctor Il·luminat. És una shih tzu adoptada, silenciosa i marranera, com la majoria dels cadells, que va prenent les mides de la seva llar i poc disposada a seguir acríticament la disciplina que li volen imposar els seus amos.
Té les dents com agulles i la mosseguera desfermada: de les seves joguines passa a mossegar una sabatilla de la madona, els baixos d’una cortina i d’ací a les mans que l’acaronen. Si li fites la mirada captes en el seu retorn l’esperada entramaliadura cadellenca i també l’advertiment que està ben disposada a fer el que li roti per molt que exesperi els qui la cuiden.
Fa uns dies, en un atac greu de mosseguera, arrambà el caire d’un llibre que la madona acabava de comprar. No el destruí, evidentment, perquè les agulles que té per dents i la força de cadell no donen per tant. Així, les marques que deixà en el llibre podrien passar per un exlibris, però a la madona l’ànima li pegà als peus -és molt llibrera i llibreaddicta- i la renyà molt. La cusseta no entenia res, clar, perquè el seu regit caner entén que un llibre és assimilable a una joguina.
La madona, consternada, frisà de comprar un altre exemplar del llibre mossegat per la cusseta donant a entendre -inconscientment, sens dubte- que la marca de les dents-agulles inactivaven tant la força intrínseca del text com la seva estructura física.
I tanmateix, el llibre amb l’exlibris de la shih tzu acabà a mans d’un altre lectoaddicta que se l’acabà d’una tacada i li va fer bé, molt de bé. No coneixia l’autora nascuda al país del sol naixent i per sempre li quedarà gravat que qui l’hi descobrí va ser una cusseta de raça xinesa, vés per on.
