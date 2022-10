EL LLIBRE, COM EL FERRO

Avui, entre d’altres, se celebra el Dia Internacional de les Biblioteques, uns espais que han de seguir sent dipòsits permanents de coneixement, de bellesa i de llibertat, raó per la qual ens convé cuidar-los extremadament perquè ens preservin de la barbàrie que, com més va, més i millor es rearma. Els llibres, i la conseqüent lectura, no tenen res a veure amb el ferro, però en les persones actuen com ell: afermen i consoliden la sensibilitat i el criteri.

I per celebrar aquest dia que tant té a veure amb la lletra i la paraula, els versos inicials de “Paraula en carn”, de Jaume Santandreu, del seu poemari “Nu”, de 1978:

Alçaria la pell de les paraules

a mossegades d’ungla,

fins que la veu mostràs a la lectura

del profeta, escorxat

pel Déu que rebosteja

al batec dels ronyons,

el llibre obert de la darrera entranya.

Veritat de la sang sense refugi;

podridura profunda

del sentiment de l’home;

assalt de bandoler que te confessa,

amb la paraula al pit,

fins al darrer canet de la conversa;

paraula de voltor psicoteràpic

que desembasta els fils

més amagats de l’ànima.