    • 9 de novembre de 2025
    ENTORNS, NOMS I EMPREMTES
    EL LIRISME DE LES “MÚSIQUES DEL TEATRE DE BUNYOLA”

    Anit, en el Teatre Rafel Ramis, de Bunyola, i en el marc del XLI Festival de Música de Bunyola s’hi han escoltat les “Músiques del Teatre de Bunyola”, nou composicions de Miquel Brunet per a aquest grup que estamenejà de valent la vida cultural de la vila durant els anys que va estar actiu.

    Miquel Brunet ha fet una lectura nova i abellida d’aquelles cançons i les ha presentades com si formessin part d’un recital líric a càrrec de la soprano Irene Gili i del baríton Tomeu Bibiloni. Tot un encert que ha pres l’interès del públic que omplia el teatre des dels primers compassos. El resultat? Un homenatge a tots els qui formaren part del Teatre de Bunyola i, al mateix temps, una fiblada a les emocions que ens arrelen i ens haurien de projectar cap a futurs alliberats.

    Un concert memorable per això i per la qualitat compositiva i interpretativa. Del talent d’en Miquel Brunet en dona bona mostra el Premi Enderrock de la Crítica per a la seva obra “Re-visons de Palestina” que se li ha concedit recentment.

    Brunet prefereix la composició reivindicativa al silenci i el concert d’avui n’ha estat una bona mostra.

