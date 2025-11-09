EL LIRISME DE LES “MÚSIQUES DEL TEATRE DE BUNYOLA”

Anit, en el Teatre Rafel Ramis, de Bunyola, i en el marc del XLI Festival de Música de Bunyola s’hi han escoltat les “Músiques del Teatre de Bunyola”, nou composicions de Miquel Brunet per a aquest grup que estamenejà de valent la vida cultural de la vila durant els anys que va estar actiu.
Miquel Brunet ha fet una lectura nova i abellida d’aquelles cançons i les ha presentades com si formessin part d’un recital líric a càrrec de la soprano Irene Gili i del baríton Tomeu Bibiloni. Tot un encert que ha pres l’interès del públic que omplia el teatre des dels primers compassos. El resultat? Un homenatge a tots els qui formaren part del Teatre de Bunyola i, al mateix temps, una fiblada a les emocions que ens arrelen i ens haurien de projectar cap a futurs alliberats.
Un concert memorable per això i per la qualitat compositiva i interpretativa. Del talent d’en Miquel Brunet en dona bona mostra el Premi Enderrock de la Crítica per a la seva obra “Re-visons de Palestina” que se li ha concedit recentment.
Brunet prefereix la composició reivindicativa al silenci i el concert d’avui n’ha estat una bona mostra.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!