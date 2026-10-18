EL LECTOR INSATISFET I LES MISSIONS

Llegia incòmodament la segona novel·la d’una autora jove nord-americana -amb la primera havia revolucionat el mercat literari mundial- perquè no li quedava res del que llegia i en alguns moments se sentia oblidat per l’autora. I no sabia a qui havia d’atribuir aquell enuig, a la nord-americana o a ell, i aquest dubte encara l’inquietava més.
De sobte entra a la cambra de lectura una mosca vironera i el seu zumzeig, que ell interpreta provocador, l’acaba de descentrar. Enutjat, s’aixeca de la cadira i del rebost en treu la raqueta paralitzadora d’insectes que es comprà fa uns mesos, i com si anàs de safari disposat a abatre l’elefant més enorme de l’Àfrica, empaita la mosca que, com a resposta a la seva intrepidesa, sembla que faci més rumbós el zumzeig.
La mosca se sent en perill i en els primers instants de la mena de combat a què es veu abocada pot escapar-se elegantment de la raqueta i de qui la branda amb grolleria. Aconsegueix treure de polleguera el lector insatisfet i la seva excitació li encomana una confiança excessiva en convertir la persecució en un joc.
Aquesta seguretat que no ho era li fa cometre un error tràgic: menystenint les altes prestacions de la raqueta encara que estigués en mans balbes, fa una aturada damunt la novel·la de la nord-americana. S’adona de l’errada de seguida i és en emprendre el vol que topa amb la malla electrificada. La descàrrega l’estaborneix però, estant en terra, aconsegueix remuntar el vol, però per segona vegada topa de ple amb la raqueta paralitzadora i d’aquesta segona descàrrega ja no se’n surt.
El lector insatisfet se sent pletòric: recollint la mosca morta per llançar-la al cubell del rebuig se sent un caçador de grans bèsties i, per un moment, pensa que hauria d’arrencar les ales de l’insecte i guardar-les com un trofeu, com si fossin els ullals de vori d’un elefant gegant cobejat pels millors caçadors del món.
No ho fa, clar; està guillat però no tant.
És en tornar a asseure’s a l’escriptori que s’adona que avui és el DOMUND i immediatament es veu sent criatura amb una guardiola de guix amb la forma d’un cap d’un indígena nord-americà pidolant per als missioners.
No tornarà a la novel·la que no li diu ni li deixa res. Ara mateix torna a ser al carrer, té set anys i demana per la conversió de tots els infidels i dels qui encara no coneixen l’únic Déu vertader. I això sí que és estimulant.
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