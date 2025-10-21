EL GROC DE L‘ALBA

L’alba es pinta els llavis de groc en el mirall de la llar dels pobres. Tanmateix no ho veu així el camatallat, que li deia l’arreplegador de dissorts i altres negligits. Per ell les albes són mitjanies, clarors magres que només pessigollegen la negror, que es deixa acaronar pel besllum; espectacles sense cap valor per entendrir cervells encatxofats en corns de l’abundància. No hi ha albes en els dies de la misèria, diu sense cap dent i amb el seu mirar guerxo que et perdona l’aprensió. Si te topassis amb les albes de sang, ve a dir-te amb el monyó aixecat com un puny, que somnio dia sí dia no, no t’encantaries amb collonades. Tasta la pols del derrotat i deixaràs de ser cretí.
