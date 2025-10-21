marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 21 d'octubre de 2025
    ELS VERALS DE MARGINÀLIA
    0 comentaris

    EL GROC DE L‘ALBA

    L’alba es pinta els llavis de groc en el mirall de la llar dels pobres. Tanmateix no ho veu així el camatallat, que li deia l’arreplegador de dissorts i altres negligits. Per ell les albes són mitjanies, clarors magres que només pessigollegen la negror, que es deixa acaronar pel besllum; espectacles sense cap valor per entendrir cervells encatxofats en corns de l’abundància. No hi ha albes en els dies de la misèria, diu sense cap dent i amb el seu mirar guerxo que et perdona l’aprensió. Si te topassis amb les albes de sang, ve a dir-te amb el monyó aixecat com un puny, que somnio dia sí dia no, no t’encantaries  amb collonades. Tasta la pols del derrotat i deixaràs de ser cretí.

    EL SEGLES DELS VERSOS
    17.06.2023 | 7.19
    A DIAVERS
    LA CIUTAT TARDORADA
    15.11.2018 | 9.38
    A DIES DE PAU, DIETARI
    L’ESPAI ON SER
    20.04.2021 | 6.44
    A ELS VERALS DE MARGINÀLIA

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.