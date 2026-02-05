EL FONS DE LA MAR EN UN ANELL

Cercant un llibre que requeria l’escaleta, no sé com, n’he fet caure un: “La pasión de la tierra”, de Vicente Aleixandre, en edició de Narcea a la seva col·lecció “Bibiloteca del estudiante” i a cura de Luís Antonio de Villena. Veig que el vaig comprar el desembre de 1977, va fer, per tant, 48 anys.
No m’he pogut estar de fullejar-lo purament per tafaneria i m’he adonat que des que el vaig comprar quan tenia 20 anys, no record haver-hi tornat mai més. Tampoc no record qui me’l recomanà, però sí que em va interessar. Ves que no fos perquè aquest any li concediren el Premi Nobel de Literatura.
Es tracta d’una obra de poemes en prosa escrita els anys 1928 i 1929 després que Aleixandre llegís Freud i fruit d’una “rebel·lia atàvica”, diu Luís Antonio de Villena. L’exponent més alt del superrealisme espanyol, rebla. No s’edità fins al 1935.
I fullejant-lo hi trob dues notes manuscrites: una entre les pàgines 122-123 i una altra entra les 146-147. Són dues traduccions. La primera, el final del poema “Ser de esperanza y lluvia”:
“Ésser d’esperança i pluja que baixa del fons del llamp com un pit xapat. Pedra de calç i sang que romp el seu ploriqueig contra el front boig de llums espeuades, de creus fulgurants fins a l’os. Mor perquè no sé si la forma percep la claror del sol, o si el fons de la mar pot trobar-se en un anell. Perquè tenc a la mà un pulmó que respira i un cap espatllat ha parit dues serps vives”.
La segona també és el final del poema “Del color de la nada”:
“Ni un crit. Ni una pluja de cendra. Ni tan sols un dit de déu per saber que és fred. El no-res és un conte d’infància que torna blanc quan no pot alenar. Quan ha arribat l’instant de comprendre que la sang no existeix. Que si m’obr en vena puc escriure amb el seu guix parat: “A les butxaques buides no pretengueu trobar-hi cap silenci”.
Per què vaig voler traduir precisament aquests dos finals de poema? I quan? I on? No porten cap data ni res que em permeti aventurar-la. Significa res que hagi caigut aquesta “Pasión de la tierra” i no “Historia del corazón” o “Diálogos del conocimiento”, dos llibres més d’Aleixandre que li feien de paret?
