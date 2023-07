EL DIUMENGE, A LA TARDA

No hi ha cap diumenge igual, cap no comparteix el mateix color, però aquest d’avui, d’ara, té molt d’especial perquè se sent una remor inquietant com una amenaça. Per això, és especial, i perquè Miquel Bauçà diu així dels diumenges a la tarda a “Una bella història”:

Els diumenges, a la tarda, al pobre barri

de Santa Marina, a la menuda rambla sense ocells,

amb arbres bruts de fum, amb cinema a dues pessetes,

al bar La Parra, amb el tocadiscs llogat, ballem

els fills dels obrers, sota la benigna mirada

de les mares grasses.

Els nois estrenyen les noies davant la setmana

de por que se’ls ve al damunt. Els nois no parlen.

Les noies somriuen i s’abandonen amb mesura

als braços i al ritme del fox. Les parelles

alternen, tristes, i s’evadeixen… “fins a l’eternitat!!!”.

El cel és gris, com sempre, damunt el pobre, brut barri

de Santa Marina i damunt les parelles

que s’evadeixen fins a l’eternitat…