EL DISCURS PAMFLETARI

El discurs -per entendre’ns- que va fer el president del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Antonio Le Senne Presedo, despús-ahir, Dia de les Illes Balears, es pot considerar el parlament central d’un míting del seu partit, raó per la qual taca i denigra aquesta institució; la menysprea i, per això, als illencs, ens escup a la cara.

Fet en castellà per palesar manifestament que abomina el català, la llengua de la institució que, lluny de representar, solla, ataca les persones immigrades i aquelles altres que reclamen un sostre digne i assequible tot acusant-les d’orquestrar “desordres tumultuosos”. Carrega també contra l’Estat del Benestar per dotar de serveis bàsics la immigració, dona lliçons de jurisprudència -la llei i l’ordre per damunt de tot- i critica la “marea legislativa” que, diu, asfixia la nostra societat.

I no sols això: en certs passatges, aquest pamflet antiillenc s’assembla més a una comunicació a un Congrés Eucarístic -tots els meus respectes per a aquestes trobades- que no a un proclama institucional a favor dels valors de la societat que representa. Considera que la manca de fills que patim és un “problema crític” i ve a dir que la solitud no desitjada dels vells és fruit de la crisi de la família tradicional i culpa dels nous models familiars. I per acabar-ho d’adobar proclama que sense “ciutadans virtuosos” està en perill la democràcia i la llibertat. Hem d’interpretar que els illencs balears i pitiüsos no som virtuosos? En tot cas, de quines virtuts parlam?

I tanmateix, d’una persona que ha demostrat abastament l’odi des de la presidència del Parlament de les Illes Balears no es pot esperar res més que això. No fa falta que es dictamini si ha comès cap delicte d’odi: basta veure com es comportà el dia que esqueixà la fotografia d’Aurora Picornell, talment com un apologeta de l’odi, per descarregar-lo immediatament de la presidència. Mentre Gabriel Antonio Le Senne Presedo segueixi presidint el Parlament de les Illes Balears, aquesta institució, i per extensió la ciutadania de les Illes Balears i Pitiüses, romandrà en el deshonor i en la indignació; perdrà el sentit d’àgora del respecte, de l’educació i del diàleg entre iguals.