Josep M. Codony, sent militant del Partit Popular -ara no sé si ho segueix sent o ha demanat el carnet als feixistes- i governant absolutament José Ramón Bauzá, ja va ser nomenat director general de l‘Ens Públic Radio i Televisió de les Illes Balears el mes d’octubre de 2014, tot substituint José Manuel Ruiz, i ho va ser fins al desembre de 2015, quan el rellevà Andreu Manresa.

En els catorze mesos al capdavant d’IB3Ràdio i Televisió mantingué la imposició joseramonbauzanenca de l’article salat en els espais d’esports i del temps meteorològic en els informatius de la televisió pública illenca i deixà d’emetre pel·lícules en català, que tampoc no es podien seguir pel sistema dual. Se’n va fotre del llibre d’estil de l’Ens del 2006, avalat per la Universitat de les Illes Balears, i imposà a la radio i a la televisió públiques de l’arxipèlag el seu ultraconservadorisme que es caracteritza, essencialment, per atacar sense misericòrdia tot allò que té a veure amb la columna vertebral del nostre país fet d’illes: la seva llengua, la seva cultura, la seva història i el seu patrimoni.

Ara, de la mà del Partit Popular i dels feixistes, hi torna i ha començat amb el peu que, uns i altres volien: accelerar l’emissió de “Norats”, un bon exercici fílmic dirigit per Toni Bestard i Ferran Bex, amb el pretext que no tenia audiència; perquè “no agradava”. No agradava als seus, evidentment, perquè parla de la repressió feixista que patiren les illes un cop acabada la Guerra; perquè fa memòria i justícia, dos conceptes que tant ell com els partits que l’han elegit no sols deploren, sinó que combaten. I basta d’exemple, d’aquesta inoculació de la desmemòria, l’indigne president del Parlament illenc.

Segons les dades, els dos capítols d’ahir de “Norats” aconseguiren una quota de pantalla de l’11,6% i 28.000 espectadors únics. Un èxit rotund que hauria de servir per repetir tota la sèrie durant quatre diumenges consecutius.

És clar que no ho farà, el director general Codony, perquè ocupa aquest càrrec per desprestigiar l’Ens, per desnaturalitzar-lo; per fer-lo prescindible, nogensmenys els feixistes, en campanya electoral demanaven el seu tancament.

I alerta: no serà la darrera codonyada.