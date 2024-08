EL DARRER GLOP DE CAFÈ

Sap que el cafè que es prendrà a glops gairebé imperceptibles no farà cap efecte en la seva decisió de no escriure més, avui. S’entretindrà en l’escuma que queda enganxada a les voreres de la xicra i s’imaginarà que és el deixant del que sempre queda per dir i no es diu per incapacitat, per mandra o per inquietud; allò que roman a qualsevol plec i acaba per convertir-se en buranya. I tornarà a pensar que és molt pitjor no tenir res a dir, que no dir res. Prendrà la xicra amb les dues mans per sentir viva la cremor, per sentir-se viu, per descartar que el buit on creu que ha caigut sigui un avenc que ni l’eco reconeix. En fer el darrer glop sentirà la recança de sempre, el pessic de monja a un caire del sentir perquè el cafè ja no és bullent i no hi haurà prou borra per irritar-li plaentment el paladar. I en deixar la xicra damunt la taula la fregarà lentament amb els dits de les dues mans tot pensant en llànties meravelloses i somriurà tot recordant aquella amiga que deia que sabia llegir els escolims del cafè. La darrera vegada que la va veure li va demanar que li digués què hi veia en el cul del cafè que s’acabava de prendre i l’amiga, molt torbada, li va dir que no, que de cap manera, que feia mesos que a l’amic d’un conegut molt eixerit i amb qui acabava de passar una nit exultant hi va veure que es moriria en unes setmanes i així va ser. És clar que no l’hi digué; en sentir la fiblada simulà un torn de cap. Fins aleshores, fruïa de la comèdia de la lectura dels escolims, no en sabia res, de la interpretació dels deixants del cafè ni de cap altra mena de visions ocultes. Ella actuava i adornava la xerrera amb tota mena de fantasies i ampul·lositats. Però aquella darrera vegada va veure clara la mort d’aquell tros d’home tot juguera i quan morí pensà a anar-se’n amb ell. La xicra del cafè ja és ben freda quan torna a obrir l’ordinador i torna a escriure compulsivament.