EL COST DE LA SANTIFICACIÓ

A Tomàs de Kempis se li atribueix l’autoria d’”Imitació de Crist”, el llibre catòlic mes editat del món després de la Bíblia. De Kempis va ser un canonge agustí, copista (sembla que va copiar cinc Bíblies senceres), que va néixer a Kempen, Alemanya, algun dia i mes del 1380 i va morir a Zwolle, en els Països Baixos, el 25 de juliol de 1471.

“Imitació de Crist” és un clàssic de la literatura mística escrit en forma de consells breus per tal d’instruir les ànimes dels devots en la perfecció cristiana posant com a model Jesucrist mateix. Es va editar en llatí per primera vegada anònimament entre 1418 i 1421, i des d’aleshores ha estat lectura referencial catòlica.

Tot i la polèmica sobre l’autoria d’aquest text, Tomàs de Kempis ha passat a ser, gràcies a “Imitació de Crist”, un autor molt celebrat pels catòlics fins al punt de proposar-lo per sant. La seva causa fa molts segles que es va obrir però no avança perquè, segons diuen; seguint una llegenda o la brama, en exhumar el seu cos varen veure que l’havien soterrat quan encara era viu i, en bona lògica, va intentar desesperadament sortir de la caixa. Sent així, hi ha el dubte més que raonable, que en aquell estat inimaginable, la fe trontollàs i se li escapàs més d’un renec dels gruixadíssims.

I davant el dubte, decau la santificació per molt que Tomàs de Kempis durant tota la vida s’afanyés a imitar a Jesucrist i ensenyàs els seus pupils a fer-ho. La santedat no és d’aquest món.