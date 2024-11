EL BOTÓ DEL SENTIMENT COMÚ

Saludau el sol, madona, tot i que l’astre no tregui cara ni deixi anar cap rojor que el delati. Mentrestant, deixau-me escoltar atentament allò que diu –sense aixecar la veu- el raor de Buñuel en tallar l’ull de Simone Mareuil. També el sentiu, vós? Sentiu la veu enamoradissa, que llisca com el plaer i va fendint talment la luxúria? Quina dicció! Com modula i vocalitza, el punyeter! La veis, a la de l’ull xapat? I veis també el lledoner amb qui m’he fet gran –el sembraren el dia que vaig néixer- i que amb el seu aire remorós tant em descansa i desafeixuga? Perdonau-me, no us vull distreure la meditació. També a mi m’agradaria poder estar quiet, com vós, i desmoblar la pensa per fer-la diàfana emperò no puc: qualsevol mica de res i del que sigui em distreu, em desengafeta les hores del botó del sentiment comú. Ara mateix no em puc treure del cap la veu llaminera i carregada de festegera de la metgessa jove que em receptà amb amabilitat sospitosa –o almenys així ho crec- un xarop expectorant. I això deman: un metabòlic com l’ambroxol per poder treure el pit i el puny de la nissaga i bandejar els algutzirs d’aquest virregnat de sàdics i inquisidors. Ho donaria tot per poder ser arrogant i escopir en terra com ho fan els fatxendes i els proxenetes, marcant armes i territori, fent jutipiris amb la llengua resseca de tant usar-la! Perdonau-me un altre pic, madona. Seguiu saludant el sol, que bé em feis. Jo seguiré escoltant atentament les potències del raor de Buñuel fins que em despengi d’un tall molt lent les orelles.