marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 5 de desembre de 2025
    DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS, EL PAÍS I ELS PAÏSOS
    0 comentaris

    EL BOE EN VALENCIÀ

    L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i el Congreso de los Diputados han signat un acord a través del qual la primera entitat traduirà al valencià les iniciatives legislatives aprovades definitivament pel Congreso que seran incloses al BOE. Per fer aquesta feina l’AVL rebrà 25.000 euros anuals.

    En el conveni es diu que aquest marc de col·laboració “redundarà en un major coneixement de la realitat cultural i lingüística d’Espanya i possibilitarà la millor consecució d’un fi comú”.

    Segurament aquesta col·laboració AVL-Congreso portarà cua; o n’hauria de portar. D’entrada, a mi m’ha sorprès Francina Armengol signant un  conveni que, en la pràctica, suposa una passa molt gran en la secessió lingüística del parlar català de València de la llengua mare.

    I Immediatament he recordat el que digué Josep Maria Llompart el 23 de juny de 1990 al Castell de Bellver en la constitució de la Federació Llull: O ens salvarem tots plegats o ens enfonsarem tots plegats. Perquè als àmbits culturals, els és perfectament aplicable allò que el poeta Miquel Ferrà deia de les nacions: que si no admeten unificacions arbitràries, tampoc no consenten mutilacions arbitràries.

    BOTONS DE FOC
    26.03.2017 | 5.44
    A ENDREÇOS DE TAFANER
    QÜESTIONS SENSE RESOLDRE EN EL DIA MÉS CURT DE L’ANY
    21.12.2018 | 10.23
    A DIES DE PAU, DIETARI
    IMPREMEDITACIÓ
    29.07.2025 | 8.48
    A ENDREÇOS DE TAFANER

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.