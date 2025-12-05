EL BOE EN VALENCIÀ

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i el Congreso de los Diputados han signat un acord a través del qual la primera entitat traduirà al valencià les iniciatives legislatives aprovades definitivament pel Congreso que seran incloses al BOE. Per fer aquesta feina l’AVL rebrà 25.000 euros anuals.
En el conveni es diu que aquest marc de col·laboració “redundarà en un major coneixement de la realitat cultural i lingüística d’Espanya i possibilitarà la millor consecució d’un fi comú”.
Segurament aquesta col·laboració AVL-Congreso portarà cua; o n’hauria de portar. D’entrada, a mi m’ha sorprès Francina Armengol signant un conveni que, en la pràctica, suposa una passa molt gran en la secessió lingüística del parlar català de València de la llengua mare.
I Immediatament he recordat el que digué Josep Maria Llompart el 23 de juny de 1990 al Castell de Bellver en la constitució de la Federació Llull: O ens salvarem tots plegats o ens enfonsarem tots plegats. Perquè als àmbits culturals, els és perfectament aplicable allò que el poeta Miquel Ferrà deia de les nacions: que si no admeten unificacions arbitràries, tampoc no consenten mutilacions arbitràries.
